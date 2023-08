Dolomiti del Brenta, precipita e muore l'alpinista Ermanno Salvaterra

L'alpinista Ermanno Salvaterra, guida alpina di 68 anni, originario di Pinzolo, è morto sulle Dolomiti di Brenta.

Salvaterra si trovava sul Campanile Alto con un cliente quando è precipitato per circa 20 metri. Salvaterra era molto conosciuto a livello internazionale per le sue imprese alpinistiche in Patagonia, in particolare sul Cerro Torre, e per la sua conoscenza delle vette delle Dolomiti di Brenta.