Dodici persone intossicate dai funghi in Ciociaria: "Hanno ingerito una specie velenosa scambiandola per i comuni chiodini"
A lanciare l'allarme è stata la Asl di Frosinone. In tutti i casi si sono verificate sindromi gastroenteriche anche di grave entità
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Credevano fossero dei comuni chiodini, e invece hanno mangiato l'Amanita phalloides: uno dei funghi più velenosi al mondo. Questo è solo l'ultimo dei cinque episodi di intossicazione da funghi negli ultimi giorni nella Ciociaria che ha coinvolto dodici persone. A lanciare l'allarme è stata la Asl di Frosinone. In tutti i casi si sono verificate sindromi gastroenteriche anche di grave entità.
La svista quasi letale - Quattro persone hanno mangiato a pranzo l'Amanita phalloides uno dei funghi più velenosi al mondo, scambiandola per i comuni chiodini (Armillaria mellea), conosciuti anche come "famigliola". Le amatossine contenute in questa specie possono provocare danni epatici gravissimi fino all'insufficienza epatica potenzialmente mortale. I pazienti sono stati trasferiti da Frosinone al Policlinico Gemelli ed al Policlinico Umberto I di Roma. A lanciare l'allarme è stata l'Asl di Frosinone sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete di sorveglianza micologica aziendale: "Grazie alle rapide diagnosi micologiche è stato possibile adottare le terapie di supporto più appropriate e disporre il trasferimento dei pazienti", ha detto la dottoressa Immacolata Verdicchio che ha seguito i pazienti.
Gli altri casi - Una delle più gravi intossicazioni è stata causata dal consumo di "Entoloma sinuatum". Conosciuto anche come Entoloma lividum è soprannominato "il perfido" (la perfide in francese) perché ha un aspetto carnoso, invitante e un odore gradevole di farina fresca, ma è un fungo fortemente velenoso. Un altro grave caso riguarda il consumo di "Armillaria mellea" non adeguatamente trattata. I chiodini, infatti, sono l'unica specie di largo consumo che deve obbligatoriamente essere bollita prima del consumo, eliminando anche l'acqua di cottura se si vogliono evitare intossicazioni gastrointestinali.