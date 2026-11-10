Dodici persone intossicate dai funghi in Ciociaria: "Hanno ingerito una specie velenosa scambiandola per i comuni chiodini"

Credevano fossero dei comuni chiodini, e invece hanno mangiato l'Amanita phalloides: uno dei funghi più velenosi al mondo. Questo è solo l'ultimo dei cinque episodi di intossicazione da funghi negli ultimi giorni nella Ciociaria che ha coinvolto dodici persone. A lanciare l'allarme è stata la Asl di Frosinone. In tutti i casi si sono verificate sindromi gastroenteriche anche di grave entità.