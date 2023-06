Docente di latino sospesa per quattro mesi: portava il marito e insultava gli studenti agli esami

La lettera degli allievi La docente era finita nell'occhio del ciclone dopo una lettera inviata da alcuni studenti al rettore Pollice e alla ministra dell'Università Bernini . Nella missiva i ragazzi mettevano in luce alcuni atteggiamenti che la professoressa di Lingua e letteratura latina avrebbe avuto nei confronti degli studenti universitari tali da costringere alcuni di essi a intraprendere cure psicoterapiche . "Fingeva di non sentire le mie risposte", mi ha bocciato in un minuto e mezzo perché non ricordavo un verbo", "rimproveri come insulti", queste le testimonianze degli studenti.

La presenza del marito Nella lettera si faceva inoltre riferimento anche all'anomala presenza di un ex docente dell'Università del Salento e marito della donna, che avrebbe interrogato pur non essendo più legittimato a farlo. "Una situazione assolutamente inammissibile", il commento del rettore. Nella lettera infatti veniva riportato che: "A danneggiare la salute mentale di chi sostiene l'esame non è solo il comportamento del docente, già di per sé gravissimo, ma anche la figura del coniuge della titolare, ormai in pensione, che non sarebbe autorizzato a esaminare, ma che puntualmente lo fa, umiliando studenti e studentesse con urla e rimproveri, perfettamente udibili anche all'esterno dell'aula”.