Università di Bologna, prof minacciata con biglietto intimidatorio e zampa di animale: "Ora vattene, puoi farti male"

I possibili moventi La professoressa ha immediatamente denunciato il fatto alla polizia, che sta indagando per scoprire chi e per quale motivo abbia mandato la busta. Per quanto riguarda il movente sono soprattutto due le piste su cui si stanno concentrando gli inquirenti. Una è legata a un concorso per diventare docente ordinaria, dove Francesca è arrivata fino alla prova finale, anche se alla fine la scelta è ricaduta su un altro professore. Il messaggio, arrivato alcuni giorni prima della prova, recitava: "Rescigno hai già perso! Ora vattene dal Dipartimento, puoi farti male”. Un altro possibile motivo è legato agli interessi della docente, giurista impegnata in temi scomodi, come la difesa dei diritti delle persone migranti, delle donne, e degli animali.

Si sospetta una persona interna al dipartimento La lettera è stata trovata nella buchetta all’ingresso di palazzo Hercolani in pieno centro a Bologna, in un giorno in cui avrebbe avuto anche alcuni ricevimenti. Nella stessa buca della posta solitamente le vengono lasciate anche le tesi e i lavori da parte dei suoi studenti. Secondo la docente per conoscere la buchetta, bisogna essere studenti o comunque conoscere il dipartimento, cosa che fa pensare che il mittente possa essere proprio una persona interna a esso.