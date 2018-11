Docente aggredita a Vimercate: "Nessuno mi ha chiesto scusa"

"Quello che mi stupisce è che nessuno mi ha chiesto scusa, né i ragazzi né i loro genitori". A parlare è la professoressa dell'istituto secondario superiore "Floriani" di Vimercate (Monza) che lo scorso 30 ottobre ha denunciato di essere stata aggredita a colpi di sedia da alcuni dei suoi alunni. I responsabili non sono ancora noti, ma secondo i ragazzi intervistati fuori dalla scuola non è andata come racconta la docente: "L'episodio è stato esasperato, non è vero che sono volate delle sedie", dice un alunno. Intanto il preside ha iniziato i colloqui individuali per identificare gli autori dell'aggressione.