Dl Ncc, servizio taxi torna regolare a Fiumicino e Termini

Governo approva decreto su NccIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che contiene "disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea". Il decreto legge introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente. Il testo riprende quello inizialmente incluso nel maxiemendamento alla Manovra, poi stralciato per problemi di coperture.



Gli Ncc potranno operare a livello provinciale ma senza dover tornare sempre in rimessa. La deroga è prevista se nel 'foglio di servizio' sono indicate "più prenotazioni oltre la prima". Il decreto legge prevede anche una deroga per due anni per chi abbia contratti con società di altri territori, stipulati fino a "15 giorni" prima dell'entrata in vigore della norma.



Le sanzioni, invece, scatteranno solo dopo 90 giorni sempre dall'entrata in vigore del decreto. Previsto anche lo stop al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività di un nuovo "archivio informatico pubblico nazionale", dove dovranno essere registrate anche le licenze dei taxi.