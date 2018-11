Dl Genova, Bucci: "Pronte 10 lettere per aziende, presentino idee"

"Dieci lettere sono in partenza per invitare altrettante aziende a presentare i progetti per lavorare al ponte". Lo ha detto il commissario per la Ricostruzione del ponte Morandi, Marco Bucci. Le proposte devono arrivare entro il 26 novembre. Bucci ha poi annunciato l'arrivo di 1 miliardo e 100 milioni di euro per la riedificazione "tra decreto e finanziaria. Nel mio timetable voglio arrivare a vedere il ponte a Natale 2019".