Dl Covid, superiori in presenza almeno al 70% in zone gialle

Ansa

"Dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori. La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%." Lo prevede il decreto del governo sulle riaperture. Per le università "le attività si svolgono prioritariamente in presenza dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni".