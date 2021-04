Dl Covid: chi falsifica il pass per gli spostamenti rischia il carcere

Ansa

Chi falsifica il certificato verde per gli spostamenti rischia anche il carcere. Lo prevede la bozza del decreto legge Covid. In particolare, al comma 2 dell'articolo 13 si prevede che per tutti i reati di falso che hanno a oggetto la certificazione verde, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491 bis, sono aumentate di un terzo.