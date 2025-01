Divieto di fumo all'aperto non rispettato, a Milano 16 multe dall'inizio dell'anno

A Milano, dall'inizio dell'anno, la polizia locale ha elevato 16 multe per il mancato rispetto del divieto di fumo all'aperto. Dal primo gennaio, infatti, in città è entrato in vigore il divieto di fumare all'aperto, anche in strada e ai tavolini dei bar e nei dehors, a meno che non si rispetti la distanza di 10 metri dalle altre persone.