Disastro di Pioltello, "nessuna carenza nella gestione della sicurezza ferroviaria"

L'unico condannato a 5 anni e 3 mesi di reclusione per disastro ferroviario, omicidio plurimo e lesioni colpose è stato il tecnico manutentore Marco Albanesi, 60 anni, responsabile dell'unità di Brescia 'Lav 1'. "L'istruttoria - si legge nelle 338 pagine di motivazioni dei giudici della quinta sezione penale - non ha consentito di accertare, al di là di ogni dubbio ragionevole" le colpe imputate a Gentile dai pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti che avevano chiesto condanne fra i 7 e i 10 anni e 8 mesi di reclusione.