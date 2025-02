Disastro ferroviario di Pioltello, l'amarezza dopo la sentenza: "Continueremo a chiedere che sia fatta giustizia"

Per quanto riguarda le vittime, il marito di Ida e la figlia Valentina hanno espresso un senso di smarrimento e di frustrazione. Nella consapevolezza che una sentenza di condanna non avrebbe restituito la moglie o la madre, probabilmente, a livello psicologico avrebbe dato la speranza che quella morte assurda - perché di questo si tratta: prendere un treno, andare al lavoro e non tornare più - non fosse stata vana. In generale, ci sono rabbia e frustrazione. Alcuni superstiti non riescono più a prendere il treno. Il trauma dei sopravvissuti è indelebile. Parliamo di una sentenza che non lascia tranquilli sul livello di sicurezza della rete e sugli enti e gli organi che dovrebbero garantirlo. La credibilità nelle istituzioni credo che venga messa a dura prova e in discussione con sentenze di questo tipo perché un'istituzione che individua in una sola persona una responsabilità così enorme non è credibile.