Dipendente postale arrestata nel Genovese, una vittima: “Mi ha rubato tutti i risparmi, 60mila euro”

Era l’unica dipendente dell’ufficio postale di un piccolo paese nel Genovese che dopo aver carpito la fiducia di tutti avrebbe fatto sparire risparmi per oltre 400mila euro.

A "Pomeriggio Cinque" parla una delle vittime di questa insospettabile truffatrice, che è stata arrestata dai carabinieri. “Un giorno ho trovato l’ufficio chiuso, sono andata in un altro e mi hanno detto che mi erano rimasti solo 12 euro”, spiega Carmela, 71 anni, che si è vista rubare circa 60 mila euro, i risparmi di una vita.

Per intascarsi i soldi l'ormai ex dipendente delle Poste avrebbe approfittato del passaggio dai libretti cartacei a quelli online, racconta l’inviata di Barbara D’Urso a Vobbia. In tutto 19 le persone raggirate per un totale di 440mila euro.