Omicidio di Diabolik, assolto in appello Calderon: per la procura era il killer

Rimane senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolik. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati di secondo grado, Calderon è stato assolto con formula piena "per non aver commesso il fatto". La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.