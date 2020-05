Di Maio: "Non mi risultano riscatti per Silvia Romano"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nega che per la liberazione di Silvia Romano sia stato pagato un riscatto. "A me non risultano riscatti" ha detto ospite della trasmissione "Fuori dal Coro" in onda su Rete 4. "Perché la parola di un terrorista che viene intervistato vale più di quella dello Stato italiano?", ha aggiunto riferendosi all'intervista di martedì al portavoce degli Shabaab che parlava del pagamento di un riscatto da parte dell'Italia.