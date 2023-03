Detenuta italiana suicida in cella a Parigi, la Procura di Roma apre un'indagine

Svolta sul caso della detenuta italiana suicida in cella a Parigi, la 32enne Gilda Ammendola.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. La donna, originaria di Portici (Napoli), incensurata e madre di una bambina di 8 anni, era stata arrestata lo scorso 21 gennaio. Lo stesso giorno era stata trovata impiccata in carcere. I pm di piazzale Clodio indagano per istigazione al suicidio e avrebbero disposto l'autopsia sul corpo. Si sospetta anche che la donna possa aver subito una violenza. I familiari non conoscono il motivo del suo arresto e per fare chiarezza sulla vicenda si sono rivolti a un avvocato.