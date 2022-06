Desio, parrocchiani si rivoltano contro il loro prete: "Non vuole fare nulla"

Ad alzare la voce è l'intero quartiere che conta circa

9mila persone

coretto dei bambini

qualsivoglia proposta

. Stanchi di non poter più far parte di quella vita comunitaria che aveva caratterizzato la loro comunità fino a qualche tempo addietro. Don Speroni, a loro dire, ha staccato la spina a qualsiasi tipo di attività. "Dal servizio di volontariato presso il bar al- hanno spiegato i parrocchiani - e ha abbandonato i percorsi di cammino per adolescenti demandandoli alle iniziative spontanee dei pochi educatori rimasti, a cui vietadi vita comunitaria".

Infine c'è la questione delle omelie "che possiamo considerare più dei lamenti su tasse, costi e richieste di offerte". Questa mancanza di stimoli ha spinto intere famiglie a

cambiare parrocchia

. Per il parroco la causa della chiusura totale è la mancanza di collaboratori e la difficoltà organizzativa delle varie attività. Le sue "anime smarrite" però sono di tutt'altro avviso: "Il vero motivo è che non vuole fare nulla. Siamo pronti a una raccolta firme e a rivolgerci a Roma".