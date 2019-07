Depositata la querela di Rackete contro Salvini | Parigi premia la capitana e Salvini replica: "Non avete di meglio da fare?"

E' stata depositata in Procura di Roma la denuncia di Carola Rackete , capitana della Sea Watch 3, in Procura a Roma, contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini . L'incartamento è stato depositato negli uffici di piazzale Clodio. Nella denuncia si ipotizzano i reati di istigazione a delinquere e diffamazione . Intanto Parigi premia con una medaglia la comandante tedesca, "ancora perseguita dalla giustizia italiana".

Rackete sollecita il sequestro preventivo dei profili social con riferimento alle pagine Facebook e Twitter dell'account ufficiale di Salvini.



Parigi premia le due capitane della nave - "Le due capitane della Sea Watch 3, Carola Rackete e Pia Klemp, riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi, per aver salvato migranti in mare", annuncia il municipio della capitale francese. Il riconoscimento vuole simboleggiare "la solidarietà e l'impegno di Parigi per il rispetto dei diritti umani" e va alle due operatrici umanitarie tedesche "ancora perseguite dalla giustizia italiana", si legge in un comunicato.



La replica di Salvini: "Parigi non ha di meglio da fare?" - Il comune di Parigi "evidentemente non ha niente di meglio di fare": così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato l'onorificenza tributata dall'Hotel de Ville alla capitana della Sea Watch Carola Rackete. "Speronare una motovedetta comporta dei premi, ho sbagliato mestiere nella vita", ha aggiunto il titolare del Viminale con ironia.