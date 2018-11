Da condominio per le vacanze a ghetto verticale: è la triste trasformazione subita dall'Hotel House di Porto Recanati (Macerata), un immenso palazzo di ben 17 piani ora occupato quasi interamente da extracomunitari irregolari e senza lavoro. Qui da circa dieci anni quasi nessuno paga più le spese e come mostrano le telecamere di Stasera Italia sotto l'edificio si è creata una vera e propria discarica a cielo aperto.



Ma l'Hotel House deve fare i conti anche con il mercato della droga, perché nonostante nel palazzo vivano circa 700 minori si spaccia e si fa uso delle varie sostanze. Una situazione ormai fuori controllo sulla quale un mese fa è intervenuto anche il Ministro Salvini, che aveva commentato: "Servono le ruspe, non altre soluzioni".