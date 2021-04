Denise Pipitone, spunta una nuova foto di una bambina in un campo nomadi

Mentre Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone chiede che non si spengano i riflettori e l'attenzione mediatica sulla scomparsa di sua figlia, spunta una nuova foto di una bambina che assomiglia tanto a quella scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. L'immagine mostrata a "Pomeriggio Cinque" è stata pubblicata in un tweet dell'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.

Secondo quanto riporta la conduttrice del programma Barbara d'Urso, la foto sarebbe stata scattata in un campo nomadi in Slovacchia e la somiglianza con la piccola Denise è davvero impressionante. Della foto, però, si conosce poco e al momento non si sa neppure quando è stata scattata e se il periodo potrebbe coincidere con quello della scomparsa di Denise.