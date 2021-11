Denise Pipitone, Piera Maggio: "No all'archiviazione, mia figlia merita giustizia e verità"

"Quando noi diciamo no all'archiviazione, diciamo che non va messa una pietra sopra sulla vicenda di Denise. Mia figlia merita giustizia e verità". Così ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" Piera Maggio durante il sit-in che si è tenuto lo scorso 14 novembre a Roma per protestare contro l'archiviazione delle nuove indagini sul caso di Denise Pipitone, scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. "Abbiamo sempre chiesto giustizia - continua la madre di Denise - ma soprattutto la verità l'ho chiesta sempre, non solo oggi".

"Abbiamo sempre detto Denise è la figlia di tutti gli italiani. Per noi questa è una forza in più per andare avanti e poter fare in modo che Denise non vada dimenticata", conclude Piera Maggio.