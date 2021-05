Denise Pipitone, le intercettazioni tra Anna Corona e la figlia Jessica in esclusiva a "Mattino Cinque"

Un'intercettazione inedita di una conversazione tra Anna Corona e sua figlia Jessica Pulizzi, proposta in esclusiva da "Mattino Cinque", potrebbe aprire nuovi scenari sulla scomparsa di Denise Pipitone.

"Tu sei venuta in albergo per far vedere i vestiti alla mamma quando avevo finito di mangiare o prima?". Dalle parole di Anna Corona rivolte a Jessica sembra che le due donne "si stiano ripassando una sorta di lezioncina": “Mi puoi raccontare la mattinata? Hai visto Gaspare?”.

“Io sono andata a comprare i vestiti alle 9.30 e poi sono passata a farteli vedere. Poi sono andata a casa, ho cucinato per Alice e basta” è la risposta della ragazza.

In altre intercettazioni si va più a fondo: “Mi puoi raccontare la mattinata? Hai visto Gaspare?” è la domanda di Anna Corona rivolta alla figlia. “No, non l'ho visto? La bambina nemmeno. Non ho visto Denise, sono andata a comprare i vestiti e sono passata da te e poi sono andata a casa con Alice e ho fatto le pulizie” risponde Jessica.

Queste parole fanno emergere dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, raccolte subito dopo la scomparsa di Denise 17 anni fa.