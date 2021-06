Denis Verdini, Corte d'Appello conferma la condanna per bancarotta edile

ansa

La Corte d'Appello a Firenze ha confermato la condanna per bancarotta all'ex parlamentare Denis Verdini, con riduzione della pena dai 4 anni e 4 mesi del primo grado a 3 anni e 10 mesi. Si tratta di un crac di ditte edili in cui fu coinvolto da presidente del Credito cooperativo fiorentino. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado anche per gli imprenditori Ignazio Arnone e Marco Arnone, padre e figlio, di Campi Bisenzio.