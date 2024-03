Dengue, nuova circolare: in Italia potenziati vigilanza e controllo

Dopo la circolare di febbraio, la direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute ha innalzato ulteriormente le "misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della dengue".

Il direttore Francesco Vaia, firmando la nuova circolare, ha spiegato: "Attiviamo ulteriori azioni di controllo nei punti di ingresso del Paese, in particolare sugli aeromobili e sulle navi che arrivano dalle aree ad alta incidenza o a rischio. I nostri operatori verificheranno che siano messe in campo adeguate azioni di profilassi". In Italia, ha poi rassicurato, "non c'è alcun allarme dengue, ma abbiamo il dovere di prevenire".