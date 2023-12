Delitto Vanessa Ballan, parla la nonna del compagno Nicola: "Non erano in crisi, erano felici"

Non si dà pace la nonna di Nicola Scapinello, il compagno di Vanessa Ballan, la 27enne uccisa con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. A "Pomeriggio Cinque" la donna, in lacrime, parla della storia d'amore del nipote con la compagna insieme da 11 anni. "Non erano in crisi - assicura la nonna di Nicola - erano felici per l'arrivo del secondo figlio".

Vanessa Ballan era incinta di tre mesi ed è stata uccisa nella sua abitazione. Per l'omicidio è stato arrestato un kosovaro 41enne, Bujar Fandaj, che la donna conosceva e che, secondo il compagno, era stato denunciato per stalking. "È stato mio nipote Nicola a trovare il corpo, aveva tutte e mani insanguinate. È arrivato di corsa a casa ed è andato a chiamare una vicina", spiega la donna sempre a Canale 5.

La coppia, originaria di Castelfranco Veneto (Treviso), viveva in un piccolo quartiere residenziale della frazione di Riese, composto da case bifamiliari e un negozio di parrucchiera. Vanessa Ballan lavorava come commessa in un supermercato vicino e aveva da poco iniziato il periodo di maternità. Nicola Scapinello è invece un piastrellista e ha una ditta personale. La donna è stata picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace. Sulle mani della vittima sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come la vittima abbia provato disperatamente a salvarsi dalla furia dell'omicida.