Delitto Luca Sacchi, anche il giallo dell'auto usata da Anastasia: "C'era il denaro per la droga e fu spostata in fretta"

Non solo lo zaino con 70mila euro in contanti. Adesso, su Anastasia Kylemnyk, la 25enne fidanzata di Luca Sacchi, ucciso a Roma lo scorso 23 ottobre con un colpo di pistola alla testa davanti il John Cabot Pub, spuntano anche molte domande sull'automobile utilizzata dalla ragazza quella sera. Secondo la Procura, infatti, mentre Luca moriva, freddato per una compravendita di droga finita male, la macchina fu spostata da Giovanni Princi, ex compagno di scuola di Luca e considerato molto vicino ad Anastasia, che dallo stesso Princi era stata "introdotta" nel mondo dello spaccio. Un'azione, quella di Princi, che sarebbe stata effettuata in fretta, anche perché dentro vi era altro denaro che serviva per acquisire importanti quantitativi di droga.