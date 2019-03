Delitto di Marsala, parla un amico di Nicoletta Indelicato: “I due assassini non erano fidanzati”

“Uscivano insieme ma non credo fossero fidanzati”. Livio, un amico di famiglia di Nicoletta Indelicato, la ragazza uccisa a Marsala, parla così di Margareta Buffa e Carmelo Bonetta, i due presunti assassini finiti in manette la settimana scorsa.



I due hanno trascinato con una scusa la 25enne in una zona appartata per mettere in atto il delitto: la giovane donna è stata torturata, bruciata e uccisa. Successivamente la coppia si è recata all’Area 14 di Castelvetrano, una nota discoteca della zona. Chi li ha visti li ha descritti come sorridenti ed eleganti.



Livio, che è un amico di lunga data di Cristian Indelicato, fratello di Nicoletta, lancia un appello a “Pomeriggio Cinque”: “Niente ci ridarà mai Nicoletta, ma vogliamo che sia fatta giustizia per lei”.