Verduci è stato condannato per omicidio aggravato dalla crudeltà, mentre è stata esclusa dalla giudice Martina Tosetti l'aggravante dei futili motivi. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Il carrozziere è un uomo libero nonostante la pm Patrizia Petruzziello, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, ne avesse chiesto l'arresto. Il gip, il tribunale del Riesame e anche la Cassazione pur rilevando l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avevano negato la sussistenza a trent'anni dai fatti delle esigenze cautelari.