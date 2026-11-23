La giudice Martina Tosetti ha condannato a 30 anni, stessa pena chiesta dalla pm Patrizia Petruzziello, il carrozziere di 67 anni Fortunato Verduci, accusato di essere l'autore dell'omicidio di Luigia Borrelli avvenuto il 5 settembre 1995 in vico degli Indoratori a Genova, noto come cosiddetto "il delitto del trapano". Il processo si è svolto con rito abbreviato. La donna era stata picchiata brutalmente con pugni e oggetti contundenti e poi finita con 15 fori di trapano. Sono stati disposti 150mila euro di provvisionale per la figlia della vittima.
Il commento degli avvocati
"Abbiamo sostenuto svariate argomentazioni complesse da riassumere. Fra queste la principale è certamente l'assenza di tracce biologiche di Verduci sul trapano. Adesso aspetteremo di leggere le motivazioni e valuteremo il ricorso in appello". È il commento degli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe, difensori del carrozziere Fortunato Verduci, dopo la sentenza di condanna.
Il carrozziere è un uomo libero
Verduci è stato condannato per omicidio aggravato dalla crudeltà, mentre è stata esclusa dalla giudice Martina Tosetti l'aggravante dei futili motivi. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Il carrozziere è un uomo libero nonostante la pm Patrizia Petruzziello, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, ne avesse chiesto l'arresto. Il gip, il tribunale del Riesame e anche la Cassazione pur rilevando l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avevano negato la sussistenza a trent'anni dai fatti delle esigenze cautelari.