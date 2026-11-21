Venerdì sera, 20 novembre, nel carcere di Catanzaro, Michele Senese ha ricevuto la notifica del decreto che lo sottopone al regime di cui all'art. 41 bis (il cosiddetto carcere duro). Il boss, ritenuto dagli inquirenti al vertice della cupola mafiosa della capitale, è difeso dell'avvocato Dario Vannetiello del Foro di Napoli, che nel processo svoltosi a Roma denominato '"Affari di famiglia", ha ottenuto dalla Suprema Corte l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa nei confronti di Senese, indicato dagli inquirenti come il mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto diabolik. A Roma Senese finì sotto processo per l'omicidio del 10 settembre 2001 ai danni di Giuseppe Carlino, boss della Marranella, avvenuto a Torvaianica. Il procedimento ebbe un iter giudiziario durato oltre 15 anni e alla fine Senese e l'altro imputato Domenico Pagnozzi, riuscirono a evitare l'ergastolo inflitto in primo grado e furono condannati a 30 anni con l'esclusione dell'aggravante mafiosa. Il processo si concluse anche con l'assoluzione di uno dei due esecutori materiali, Clemente Fiore (difeso dallo stesso avvocato Vannetiello), condannato in primo grado a 30 anni di reclusione.