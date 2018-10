Delitto Ceste, i genitori di Elena: “I figli non ne vogliono sapere del loro padre”

Sono passati quattro anni dall’omicidio di Elena Ceste, la donna di Costigliole d’Asti che scomparve da casa nel gennaio 2014 e il cui corpo venne ritrovato in un canale solo 10 mesi dopo. Per l’omicidio è stato accusato e condannato il marito, l'ex vigile del fuoco Michele Buoninconti.



Per lui la Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione. La donna, che il 25 ottobre avrebbe compiuto 42 anni, aveva 4 figli, oggi adolescenti. Nessuno di loro pare voglia avere a che fare con il proprio padre, come riferiscono i genitori di Elena, Lucia e Franco, a Pomeriggio Cinque: “Noi abbiamo provato a dire loro se volevano scrivere al papà, ma hanno sempre rifiutato. Di lui non chiedono mai”, spiegano gli anziani signori che poi raccontano del 18esimo compleanno della prima nipote, festeggiato con tutti i compagni.



“Le mancava la mamma, quella è proprio un’età in cui si ha bisogno di avere la figura materna accanto”, ha concluso nonna Lucia commossa.