Delitto Attanasio, il commando omicida: "Non sapevamo dell'ambasciatore, volevamo rapire uomini bianchi"

È la sintesi - in base a quanto riporta Il Corriere della Sera - di quanto hanno detto agli inquirenti i banditi che, il 22 febbraio 2021, hanno rapito e ucciso l’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci . Nell'attacco aveva perso la vita anche il loro autista, Mustafa Milambo . I cinque sospettati sono stati sentiti in Congo , su delega della Procura di Roma.

Volevano fare un sequestro come tanti a scopo di estorsione e aspettavano le prime vittime dalla "pelle bianca",

lungo la Route nationale 2

un milione di

dollari

, al confine con Uganda, Ruanda e Burundi. Il colore della carnagione significava prede più ricche, turisti o in generale persone con la possibilità di pagare un riscatto salato. In quel caso si sarebbe trattato di

Poi, però, il sequestro che doveva durare il tempo di chiedere e ottenere il denaro si è trasformato in

triplice omicidio

cinque sospettati

Procura militare di Kinsasha:

: l’autista Mustafa Milambo ucciso sul luogo dell’agguato, Attanasio e Iacovacci nella foresta nel conflitto a fuoco con le guardie locali. È la confessione dei, arrestati in Congo un anno fa e ritenuti responsabili dallalì il caso è chiuso.

La Procura di Roma, invece, che procede in parallelo, vuole vederci chiaro. Gli atti trasmessi e quelli prodotti dai carabinieri del Ros che nei giorni scorsi, mentre si trovavano in missione, hanno riascoltato gli arrestati assistiti da un avvocato, presentano molti aspetti che per i pm italiani meriterebbero ulteriori verifiche: a partire dalle parziali ritrattazioni dei cinque su quello che avevano detto alle autorità africane.

L'agguato -

Amos Mutaka Kiduhaye

latitante

regista dell'agguato

Mansour Rwagaza

collaborare del Pam

50mila dollari

I cinque, ora in carcere a Kinshasa, farebbero parte di un commando di sette persone guidato da, chiamato anche "Aspirant", tuttora. Sarebbe lui ilche avrebbe avuto l'obiettivo di ottenere un riscatto da un milione di dollari. Ma dal racconto delle vittime sopravvissute agli inquirenti italiani - in particolare da quello di, il(Programma alimentare mondiale) - è emerso che i banditi chieseroche però Attanasio e gli altri non avevano e da lì la decisione del sequestro e la fuga nel bosco dove dopo c’è stata la sparatoria con i rangers.

I prossimi passi dell'inchiesta italiana -

Ora la Procura di Roma dovrà valutare il materiale investigativo arrivato da Kinshasa, confrontando tutte le deposizioni e compiendo ulteriori indagini. La polizia congolese ha realizzato e trasmesso in Italia una quarantina di video con le registrazioni dei sopralluoghi sulla scena dei crimini (agguato e omicidi) e dei pedinamenti dei sospettati prima della loro cattura. A Roma sono arrivati anche il telefono satellitare e il cellulare di Iacovacci, oltre a due schede telefoniche di uno degli arrestati, che saranno esaminati dagli investigatori italiani.