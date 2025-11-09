Venezia, tutti pazzi per il delfino Mimmo che vive in laguna | Gli esperti: "Non disturbatelo"

Il monitoraggio, a opera anche di Cert e Guardia costiera, è costante. Ma la preoccupazione resta. Il delfino potrebbe rimanere ferito dalle eliche, e già in qualche occasione i vaporetti hanno dovuto manovrare all'ultimo per evitarlo. In piazza San Marco si è anche tenuto un flash mob di un gruppo di cittadini che chiede più rispetto per il delfino e che, nei giorni scorsi, ha fatto partire una raccolta firme per chiedere che venga riportato al più presto in mare. Al traffico "normale" di gondole, barche e vaporetti "si aggiungono ora - spiega Cristina Romieri, tra le promotrici dell'iniziativa - parecchie imbarcazioni, che vanno appositamente per vederlo e fotografarlo. Alcune portando perfino turisti. Abbiamo visto addirittura lanciare assurdamente una palla".