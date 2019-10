De Micheli: "Da ministero Trasporti 3 miliardi per tram e metro"

Nelle prossime settimane il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture "procederà all'assegnazione di oltre 3 miliardi di euro per il completamento di linee metropolitane e la realizzazione di nuove linee tranviarie e filoviarie in tutto il Paese". Lo ha annunciato Paola De Micheli, in audizione alla Commissione Ambiente della Camera circa le linee programmatiche del suo dicastero.