Il feretro arriva a Roma dopo un'autopsia durata 10 ore. Il lungo esame, eseguito nell'istituto di medicina legale di Careggi, a Firenze, ha escluso "segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo" confermando quindi il suicidio. Tuttavia, sono ancora molte le domande che aspettano una risposta. Non sappiamo l'ora in cui De Gennaro si sarebbe tolto la vita, quale mano avrebbe impugnato l'arma, la traiettoria del proiettile, l'eventuale presenza o assenza di sostante alteranti come droga, farmaci o alcool: tutti elementi che aiuteranno gli inquirenti a ricostruire quanto avvenuto in quella casa nel cuore della campagna grossetana, ma che difficilmente potranno raccontare il perché di quel gesto estremo.