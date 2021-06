Ddl Zan, Parolin a News Mediaset: "Nessun tavolo tecnico con l'Italia, non è una materia da trattare insieme"

"Nessun tavolo tecnico Italia-Vaticano per il ddl Zan e non so neppure se ci sarà questo tavolo perché di per sé non è una materia che dobbiamo trattare insieme", così il cardinale Pietro Parolin, a News Mediaset, chiarisce la posizione della Santa Sede sul tanto discusso decreto contro la omotransfobia. "Ci sembrava però necessario far presente il nostro punto di vista".