Ddl Zan, "Il Signore ha agito": prete programma una messa di ringraziamento per la bocciatura ed è polemica

L'annuncio sul bollettino parrocchiale - "Il disegno di legge promosso dall'onorevole Zan (famoso ddL Zan) è un testo che sarebbe dovuto essere stato approvato al Senato, dopo il primo passaggio in Parlamento, già nel marzo 2020, mese in cui è partita la pandemia del coronavirus. I vescovi italiani ne avevano denunciato la pericolosità nel giugno 2020 e nel foglietto del 19 luglio 2020 avevamo riportato il testo della Cei impegnandoci a pregare nel nostro rosario quotidiano 'per i nostri governanti perché facciano leggi giuste secondo la volontà di Dio'. La pericolosità e ambiguità della legge stava soprattutto nell'introdurre nella legislazione italiana e nell'insegnamento scolastico, mascherata come lotta contro l'omotransfobia, per la quale ogni persona ha diritto di scegliere a proprio piacimento di essere maschio o femmina... Lo scorso 27 ottobre la legge è stata bloccata con voto segreto al Senato. Volevo proporre una S. Messa di Ringraziamento mercoledì 10 novembre alle ore 18.30 in Santuario per questo difficile e laborioso approdo in cui il Signore ha agito e ha sostenuto tutte le persone di buona volontà. Continuiamo a pregare per i nostri governati perché questa ideologia, anche se in una modalità meno invasiva, è stata votata con la fiducia in un emendamento del dl Trasporti il 4 novembre. Vostro parroco, don Antonio Ziliotto". Questo l'annuncio della messa pubblicato sul bollettino parrocchiale.

Il post di Zan - "Don Antonio Ziliotto, parroco di San Zenone (TV), dopo aver associato il Covid al ddl Zan come una sorta di punizione di divina, ha indetto una messa di ringraziamento a Dio per lo stop in Senato. Ho da sempre rispetto verso la fede di ciascuno e verso le istituzioni cattoliche, con cui dialogo costantemente. Questo però è uno sfregio e un insulto non solo alle vittime del Covid, ma anche alle tantissime persone cattoliche profondamente convinte della necessità di una legge contro i crimini d'odio: messaggio decisamente più cristiano di un bollettino parrocchiale che distribuisce fake news", ha scritto il deputato Alessandro Zan su Facebook in merito alla vicenda.

La posizione del sindaco - "Non nascondo che mi ha fatto molto male, tanto più che con il parroco ho sempre avuto un buon rapporto, ma ci siamo sentiti più volte, ci siamo chiariti e ha annullato la messa - ha detto il sindaco al Corriere del Veneto - Mi piace il dialogo, fra persone si parla e ci si confront. Io e don Antonio abbiamo parlato e ci siamo chiariti. Personalmente, credo ci siano molte cose per cui pregare, al di là del ddl Zan. E lo dico da uomo di fede. Non credo sia rispettoso ringraziare il Signore perché dei politici hanno affossato una legge utile per tutti, non solo per chi è omosessuale, esultando in maniera offensiva nei confronto di tutti i credenti. Non penso che il Signore agisca in questo modo, né penso che sia stato un intervento divino a bocciare il ddl".