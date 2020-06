Ddl omofobia, una "ex omosessuale": "Tornata alle origini, grazie a Dio" | Luxuria: "Non siano tutti creature del Signore?"

"Io sono stata omosessuale fino a 44 anni, ho vissuto credendo di esserci nata, ho avuto storie, ho cercato l'amore dappertutto, ma quando noi tutti abbiamo trovato l'amore per eccellenza. La definizione di ex omosessuali è bruttissima, ma possiamo dire di aver ritrovato la nostra identità originale".

Nausica Della Valle, in collegamento con "Dritto e Rovescio" insieme all'associazione Betesda, si scontra a distanza con Vladimir Luxuria, a proposito del Ddl sull'omofobia.

Per Della Valle: "C'è già una legge che tutela le vittime di violenza, l'aggressione e il bullismo - sostiene - ma noi che siamo tornati eterosessuali siamo forse ancor più discriminati di voi". Luxuria repica: "La legge Mancino tutela la razza e l'orientamento religioso".



Il dibattito si fa ancor più acceso quando la giornalista racconta di non essere più gay da quando ha trovato la fede. L'ex deputata sbotta: "Cosa vuol dire, che una come me non può sentire l'amore di Dio? È questo quello che sta dicendo, che non siamo creature di Dio anche noi?".