Usa, la Corte suprema: no al licenziamento di un lavoratore perché gay

Il Civil Rights Act, legge americana del 1964, protegge non solo dalle discriminazioni di razza o religione, ma anche da quelle sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Per questo motivo, ha sancito la Corte suprema Usa, un lavoratore non può essere licenziato perché è gay o transgender. La decisione è stata presa a maggioranza, 6 a 3, con il presidente e il giudice conservatore Neil Gorsuch che hanno votato con i democratici.