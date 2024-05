Arresto cardiaco in treno, ancora paura per il tiktoker Davide Patron: "L'operazione non è andata a buon fine"

Il 25enne, salvato in extremis mentre era in treno grazie all'intervento di alcuni passeggeri, non dà ancora buone notizie dall'ospedale in cui è ricoverato da una settimana

Salvato in extremis da alcuni passeggeri di un treno per Parigi, quando, a bordo, il giovane di Mogliano Veneto (Treviso) ha avuto un attacco cardiaco , una settimana dopo non è possibile tirare ancora un sospiro di sollievo. Patron, infatti, è ancora in ospedale e da quel letto è riapparso su Instagram, con un annuncio shock sulle sue attuali condizioni di salute. "Niente, - si legge su una storia di Instagram, - l'operazione non è andata a buon fine. Ci riproveranno oggi o domani. Grazie del supporto".

Sembrava scampato il pericolo per Davide Patron , il 25enne tiktoker, noto nel web come prof d'inglese, e invece la paura dovuta a un cuore malato non è ancora completamente alle spalle.

Tgcom24

E' un volto sereno, nonostante tutto, quello della foto che accompagna questo annuncio shock di Davide Patron, che dovrà affrontare, dunque, un nuovo, delicatissimo, intervento, per potersi considerare completamente fuori pericolo, dopo il malore che lo ha colpito mentre era in treno in partenza per Parigi.

In quell'occasione, come lui stesso aveva raccontato a quel più di un milione di follower che lo segue su TikTok, il tempestivo massaggio cardiaco fatto da passeggeri prontamente intervenuti gli aveva salvato la vita, prima dell'arrivo dei sanitari.



Anche con quel primo messaggio social, inviato sempre dal letto dell'ospedale dove è ricoverato, il 25enne aveva pubblicato una foto, in cui appariva sì un po' provato, ma era sorridente e sembrava in ripresa, concentrato a lanciare un bel messaggio, anche ai tanti giovani che lo seguono. "Spero che questo post - aveva scritto dopo aver raccontato la vicenda, - possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso".

"Cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese", era stata la promessa espressa nel finale, ma che, alla luce dell'ultimo bollettino medico che Patron stesso ha diffuso, dovrà attendere ancora un po' prima di poter essere mantenuta. Resta comunque incessante sui social il sostegno di follower e colleghi influencer.