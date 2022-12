Davide Di Porto dall'"Isola dei Famosi" alla ricerca di indumenti nella spazzatura

Dall'"Isola dei Famosi" alla ricerca di indumenti nella spazzatura. La vita di Davide Di Porto è cambiata molto. Spente le telecamere della tv e con la pandemia la sua attività di personal trainer ha subito una battuta d'arresto tanto da ritrovarsi a frugare nei cassonetti per trovare vestiti da rivendere.

L'ex naufrago, ospite a "Pomeriggio Cinque", mostra come trascorre le sue giornate in un quartiere di Roma: "Per arrotondare vado a cercare nei cassonetti gli indumenti in buono stato da rivendere a Porta Portese". L'ex moglie di Davide Di Porto racconta: "Abbiamo quattro figli insieme, quando l'ho visto rovistare nei cassonetti mi si è stretto il cuore, spero possa risollevarsi al più presto da questa situazione".

Una luce in fondo al tunnel - "Sto vedendo un po' di luce e adesso che non si usano più le mascherine, ho ripreso un po' a lavorare, anche se è ancora poca cosa. Io non ho mai chiesto il reddito, io non chiedo nulla. - continua Di Porto - Ho sempre fatto il personal trainer, ma con la pandemia le palestre hanno chiuso e ho perso il lavoro. Adesso lavoricchio un po', ma devo sempre arrotondare perché ho quattro figli e una mamma malata cui badare".