David Rossi, le Dda di Firenze, Brescia e Bologna indagano per omicidio

Sarebbe stata la procura di Siena a inviare gli atti a Firenze, competente sui reati legati alla criminalità organizzata in Toscana, dopo un esposto della moglie di Rossi, Antonella Tognazzi, e della figlia, Carolina Orlandi, che da anni chiedono di indagare per omicidio. Anche la Direzione distrettuale antimafia di Brescia è sul caso, dopo che il fascicolo è arrivato la scorsa estate sul tavolo della pm Claudia Passalacqua, con l'obiettivo di verificare eventuali legami con la criminalità organizzata nel Mantovano, in particolare nell'area di Viadana, e possibili intrecci con la cosca di 'ndrangheta Grande Aracri, originaria di Cutro, in Calabria, e da tempo radicata tra Mantovano e in Emilia. Tra gli aspetti da approfondire ci sarebbero alcuni movimenti finanziari. Mps gestiva un budget di 50 milioni di euro l'anno per le sponsorizzazioni e nel Mantovano, infatti, sosteneva una squadra di rugby, ma poco prima della morte di Rossi ci fu un taglio di una decina di milioni.