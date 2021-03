Dante, Papa: "Profeta di speranza, dà slancio al nostro cammino"

Ansa

"In questo momento storico, segnato da molte ombre, da situazioni che degradano l'umanità, da una mancanza di fiducia e di prospettive per il futuro, la figura di Dante, profeta di speranza e testimone del desiderio umano di felicità, può ancora donarci parole ed esempi che danno slancio al nostro cammino". Lo ha detto Papa Francesco nella Lettera apostolica "Candor lucis aeternae" in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri.