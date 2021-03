Dante Alighieri, l'ultima discendente a Verona: "Viviamo in questa tenuta dal 1353"

Lei è l'ultima discendente di Dante Alighieri, la 21esima per la precisione, e vive in una tenuta agricola della Valpolicella, in provincia di Verona. "Noi siamo qui dal 1353, data in cui Pietro Alighieri (figlio di Dante, ndr) aveva acquistato questa proprietà", spiega Massimilla Serego Alighieri, ospite di "Mattino Cinque" in occasione del Dantedì, la giornata nazionale istituita per celebrare il Sommo Poeta, che quest'anno cade nel settimo centenario della morte del padre della lingua italiana.

"La nostra arte è cambiata, non facciamo più poesia, ma puntiamo piu sull'agricoltura: anche nel 1300 la Valpolicella voleva dire agricoltura e viticoltura", spiega ancora l'ultima erede di Dante.