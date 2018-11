Danni maltempo, Toti: "Leggi semplici per la pulizia dei fiumi e premi per i cittadini virtuosi"

Il tema dell’abusivismo edilizio legato ai disastri ambientali sta tenendo banco in questi giorni dopo la tragedia di Casteldaccia, in Sicilia, dove hanno perso la vita nove persone. Sul tema è tornato anche il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti che a Mattino Cinque ha spiegato l’importanza del ruolo istituzionale in queste vicende. “Le cose necessarie e prioritarie sono due – ha detto Toti – la prima, una legge che renda semplice la manutenzione sui fiumi, per fare le arginature. La seconda, norme che premino i cittadini virtuosi che decidono di spostare la loro casa in zone non a rischio. In Liguria lo stiamo facendo”. Il Presidente della Regione ha anche aggiunto che premiare un reato, come l’abusivismo, è sbagliato.