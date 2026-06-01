raggiunta l'intesa

Danimarca, Frederiksen resta premier: trovato l'accordo per il nuovo governo dopo oltre due mesi

La leader socialdemocratica guiderà una coalizione di centro-sinistra sostenuta da socialisti e forze centriste

01 Giu 2026 - 23:12
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© Ansa

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La premier uscente, e leader dei socialdemocratici danese, Mette Fredriksen, è riuscita a trovare un accordo per formare un nuovo governo di centro-sinistra. Oltre due mesi dopo le elezioni parlamentari in Danimarca e in seguito a molti negoziati, Fredriksen manterrà la sua posizione in un nuovo esecutivo che vede una coalizione con il partito Sf, il Partito Popolare Socialista e i partiti centristi Moderaterna e De Radikale. Fredriksen ha incontrato il Re e la regina: "Ho comunicato che, dopo lunghe trattative, è possibile formare un governo", ha affermato Fredriksen, riporta l'agenzia di stampa danese Ritzau.

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