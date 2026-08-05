Daniela Ruggi, l'avvocato della mamma e della sorella: "Era uno spirito libero"

"Daniela voleva vivere così, aveva scelto di vivere così. Non gradiva interferenze da parte della famiglia di origine, la madre e la sorella non hanno mai rappresentato contrasti diversi da questi, nel momento in cui hanno provato a dare ausilio dal punto di vista materiale o economico, non sempre Daniela seguiva i loro consigli" prosegue l'avvocato. "Daniela viveva esattamente come voleva vivere, in casa sua è stata ritrovata una somma di contanti importante, non era in uno stato di abbandono materiale" conclude il legale Guido Sola.