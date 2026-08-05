Daniela Ruggi, l'avvocato della mamma e della sorella: "Era uno spirito libero"

In collegamento con "Morning News" parla l'avvocato della mamma e della sorella di Daniela Ruggi, la donna di 31 anni scomparsa nel 2024 e i cui resti sono stati ritrovati in una torre antica non lontano dalla sua abitazione nel modenese. "Era uno spirito libero, questa espressione incarna perfettamente la persona che era" dice il legale Guido Sola specificando di aver conosciuto personalmente Daniela.
"Daniela voleva vivere così, aveva scelto di vivere così. Non gradiva interferenze da parte della famiglia di origine, la madre e la sorella non hanno mai rappresentato contrasti diversi da questi, nel momento in cui hanno provato a dare ausilio dal punto di vista materiale o economico, non sempre Daniela seguiva i loro consigli" prosegue l'avvocato. "Daniela viveva esattamente come voleva vivere, in casa sua è stata ritrovata una somma di contanti importante, non era in uno stato di abbandono materiale" conclude il legale Guido Sola.
A intervenire a "Morning News" è anche Deborah De Cicco, avvocato del fratello di Daniela, che racconta i primi accertamenti svolti sui resti: "Quello che emerso è un groviglio di reperti raccolti, un accatastamento di indumenti e reperti ossei. È stato rinvenuto insieme alla giacca e al vestito, anche l'altra coppa del reggiseno, quella sinistra. Ho richiesto un approfondimento per capire la lacerazione del tessuto che lascia intendere un taglio netto probabilmente da un fendente".