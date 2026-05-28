Dopo mesi di interrogativi e ricerche, arriva una svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove, già il primo gennaio scorso, era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla Procura.