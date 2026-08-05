Daniela Ruggi, lo sceriffo Lanza: "Mi chiese di mettere su famiglia con lei, era il suo desiderio più grande"

"Non sapevo neanche che era sparita, sono stati i conoscenti a dirmelo. Ho sperato fino all'ultimo di incontrarla" - continua l'uomo esasperato - "Mi diceva che andava con tante persone, era alla ricerca di un uomo che la sposasse e le facesse fare una famiglia, era il suo desiderio più grande. Non ha mai fatto uso di alcool o stupefacenti, beveva acqua o te al limone. Non voglio credere che qualcuno le abbia potuto far del male, che interesse avrebbero potuto avere a far del male a una ragazza così? Penso a un incidente ma vorrei la verità".