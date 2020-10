Dalle bacche di Goji cinesi al riso pakistano: ecco la black list dei cibi più contaminati

Dai peperoncini indiani al melograno turco, dal tè e dalle bacche di Goji cinesi ai fagioli secchi del Brasile fino alle olive d'Egitto e al riso pakistano. Sono solo alcuni dei cibi più contaminati da residui chimici che minacciano la nostra salute contenuti in una black list stilata da Coldiretti. Si tratta di prodotti arrivati in Italia con elevati livelli di irregolarità e tre volte più pericolosi dei prodotti di origine nazionale, per i quali solo lo 0,6% dei prelievi è risultato non conforme ai limiti di legge consentiti.