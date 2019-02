Mozzarella con soda e pesce "liftato", ecco servito il menù criminale

Dall'antipasto al dolce, i piatti "proposti" rappresentano come la criminalità porti sulle tavole degli italiani, per speculare sul cibo e sulle filiere agroalimentari, prodotti illegali frutto di traffici, inganni, frodi e manipolazioni.



Il menù - Il menù del crimine vede fra gli antipasti la mozzarella sbiancata con carbonato di soda e perossido di benzoile oppure le frittelle di bianchetti, conosciuti a Napoli come cicinielli, vietati dal regolamento UE 1967/2006 che ne mette fuori legge la cattura, lo stoccaggio, l'immagazzinamento e la vendita che purtroppo però ancora avviene attraverso le vie illegali.



Se poi si passa ai primi - sottolinea la Coldiretti - sulla tavola del crimine si può trovare il riso che arriva dalla Birmania frutto della persecuzione e del genocidio dei Rohingya.



Quando poi si passa ai secondi - evidenzia la Coldiretti - si rischia di trovare nel piatto del pesce vecchio "ringiovanito" con il cafados, una miscela di acidi organici e acqua ossigenata che viene mescolata con il ghiaccio e consente di dare una freschezza apparente, oppure una bistecca che arriva da macelli clandestini senza alcun controllo sanitario sia sulla carne sia sui locali nei quali viene sezionata e tanto meno sulle procedure igieniche usate dai "macellai" per il lavoro.



Per contorno la "tavola del crimine" propone tartine di tartufi cinesi spacciati per italiani visto che il "Tuber indicum" è simile del tartufo nero nostrano al quale assomiglia nell'aspetto senza però possederne le straordinarie qualità organolettiche e funghi porcini secchi romeni serviti come italiani.



Il tutto innaffiato da vino scadente adulterato con lo zucchero, la cui aggiunta è vietata in Italia. Per condimento si rischia di imbattersi, soprattutto tra i low cost, nella frode dell'olio di semi colorato alla clorofilla al posto dell'extravergine. Un pericolo presente anche al ristorante dove ancora vengono portate in tavola vecchie oliere e bottiglie senza il tappo anti rabbocco che - spiega la Coldiretti - sono vietati da anni.



Il rischio della truffa riguarda anche le formaggiere dove al posto di parmigiano reggiano o grana padano dop vengono spesso spacciate imitazioni di infima qualità.



Ad accompagnare i piatti illegali c'è poi il pane cotto in forni clandestini dove si usano scarti di legna e mobili laccati contaminati da vernici e sostanze chimiche. Tra i dolci le preoccupazioni riguardano ad esempio i biscotti con il miele "tagliato" con sciroppo di riso, mais o zucchero per gonfiarne il volume con sottoprodotti che costano un decimo del vero miele.



C'è infine anche il rischio di portare a tavola inconsapevolmente i frutti dello sfruttamento come le nocciole turche o le banane dell'Ecuador prodotte dal lavoro minorile come denunciato dal Ministero del lavoro degli Stati Uniti.



Coldiretti: "Garantire che dietro gli alimenti ci sia un percorso di qualità" - "E' necessario controllare affinché tutti i prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani, provenienti dall'interno o dall'estero dei confini nazionali rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti in vendita sugli scaffali o serviti al ristorante, ci sia un percorso di qualità e legalità che riguarda l'ambiente, il lavoro e la salute", afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che occorre vigilare sui cibi low cost dietro i quali spesso si nascondono ricette modificate, l'uso di ingredienti di minore qualità o metodi di produzione alternativi se non l'illegalità o lo sfruttamento".